Jumbo expandiert und öffnete die Türen seiner achten Filiale in der Provinz Limburg, die bereits die neunundzwanzigste Filiale in Belgien ist. Von nun an können die Einwohner der Stadt Bilzen in der neuen Filiale besten Service und ein außergewöhnlich großes Jumbo-Sortiment zu immer günstigen Preisen antreffen, wie Jumbo es beschreibt. Foto © Jumbo...

Den vollständigen Artikel lesen ...