Teilen: Der DXY gerät in dieser Woche bei unruhiger Kursentwicklung unter Druck - Der Verlust von 101,00 könnte die Tür für einen wahrscheinlichen Test des Jahrestiefs öffnen - Der DXY gibt einen Teil der akuten Erholung vom Dienstag wieder auf und kehrt am Mittwoch in den Bereich 101,40/50 zurück. Die jüngste unruhige Entwicklung des Index scheint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...