Das Karlsruher Instituts für Technologie will mit gedruckten Organischen Solarzellen mit präzise einstellbaren Eigenschaften auch Fenster und Landwirtschaftsflächen für die Solarstromerzeugung nutzen. Organische Solarzellen haben viele Vorteile: Sie sind leicht, in der Regel ungiftig und von seltenen Rohstoffen unabhängig. Sie können zudem für wenige Geld auf große Flächen gedruckt werden. Erste Anwendungen gibt es bereits in der Praxis, zum Beispiel in einer Fensterfassade der Stadtwerke Gronau. ...

