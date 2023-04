Generali Schweiz hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Rückgang beim Prämienvolumen hinnehmen müssen. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Transformationsphase.Adliswil - Die Generali Schweiz hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Rückgang beim Prämienvolumen hinnehmen müssen. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Transformationsphase. Immerhin konnte das operative Ergebnis verbessert werden. Die schwierigen Bedingungen an den Finanzmärkten und eine Verstärkung der Lebenreserven hätten das Geschäftsjahr 2022 wesentlich beeinflusst...

