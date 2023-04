Ein Absatzeinbruch hat den weltgrössten Chemiekonzern zum Jahresstart deutlich getroffen. Im ersten Quartal sackten Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft kräftig ab.Ludwigshafen - Der weltgrösste Chemiekonzern BASF hat nach einem schwachen Jahresstart seine Ziele für 2023 bestätigt. «BASF ist besser in das Jahr gestartet als von Analysten erwartet. Und dies in einem stagnierenden und schwierigen konjunkturellen Umfeld», sagte Konzernchef Martin Brudermüller am Donnerstag vor der Hauptversammlung. Dazu beigetragen hätten vor allem Geschäfte mit Kunden aus der...

