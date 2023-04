Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder etwas zugelegt. Damit setzte sich der zögerliche Handel der Vortage fort.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder etwas zugelegt. Damit setzte sich der zögerliche Handel der Vortage fort. Hatten die Unternehmenszahlen am Vortag noch belastet, stützten die jüngsten Ergebnisse nun etwas. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,23 Prozent auf 4357,69 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,44 Prozent auf 7499,61 Punkte nach oben...

Den vollständigen Artikel lesen ...