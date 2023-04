Die Avaada-Gruppe in Indien will mit Milliardensummen eine integrierte Solar-Wasserstoffproduktion aufbauen - "vom Sand bis zum Molekül". Die Avaada-Gruppe hat nach eigenen Angaben gut eine Milliarde USD für die Finanzierung grüner Wasserstoff- und Ammoniakprojekte in Indien eingesammelt. Insgesamt würden dafür 1,3 Milliarden USD benötigt. Bis zu eine Milliarde USD will die Brookfield Renewable über den Brookfield Global Transition Fund (BGTF) in Avaada investieren. Weitere 68 Millionen USD sollen ...

