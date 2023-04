Berlin - Nach der zweiten gescheiterten Wahl von Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister hat der Schatzmeister der Berliner CDU, Jan-Marco Luczak, die Berliner SPD scharf angegriffen. "In der SPD gibt es offensichtlich viele, die die Wahl des Regierenden Bürgermeisters nutzen, um mit Franziska Giffey und Raed Saleh abzurechnen", sagte der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU Tempelhof-Schöneberg dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Das ist staatspolitisch unverantwortlich." Luczak warf der SPD vor, die Berliner Bevölkerung aus den Augen zu verlieren. Hier werde seiner Meinung nach parteiinterner Streit auf dem Rücken der Berliner ausgetragen. "Die SPD verliert so weiter an Glaubwürdigkeit", urteilte er.



"Die CDU-Fraktion steht geschlossen hinter Kai Wegner. "