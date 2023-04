Das US-BIP ist im ersten Quartal zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,1 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 2,0 Prozent gerechnet.Washington - Die US-Wirtschaft ist deutlich schwächer in das Jahr gestartet als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 2,0 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal war die...

