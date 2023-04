Die Stadt Freiburg und die badenovaWärmeplus haben gemeinsam den ersten Solardach-Radweg in Deutschland gebaut. Nun ist er für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Das Solardach zieht sich auf einer Länge von 300 Metern über den Radweg an der Messe Freiburg. Er besteht aus 900 PV-Modulen von Solarwatt und soll einen Solarstrom-Ertrag von 280 MWh liefern.Auch das in Freiburg ansässige Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme gehört zu den Kooperationspartnern des Solarradwegs.Das Tragesystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...