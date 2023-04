Juan Pablo Sotomayor, technischer Leiter von Frutexsa, einem Unternehmen, das mit Chileprunes verbunden und führend in der weltweiten Lieferung von Nüssen ist, weist darauf hin, dass die Gesamtproduktion chilenischer Pflaumen in dem Jahr 2022 103.000 Tonnen betrug, ihr Potenzial jedoch zwischen 105.000 und 110.000 Tonnen liegt. Juan Pablo Sotomayor. Foto © Chileprunes In...

