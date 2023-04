Der Umsatz von Camposol Holding PLC belief sich in dem Jahr 2022 auf 406,3 Millionen USD, was einem Anstieg von 20 % gegenüber 2021 entspricht und hauptsächlich auf den Anstieg der Mengen an Blaubeeren und Mandarinen zurückzuführen ist. Foto © Camposol Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisierung (EBITDA) aus laufenden Geschäften belief sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...