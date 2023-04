"Die Zahl der Programmierer, die Low-Code-Lösungen entwickeln, wächst stetig. Deswegen muss sich auch die Rolle der IT-Abteilungen ändern."Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Badoux, ServiceNow hat weltweit wiederum die Erwartungen übertroffen und zwar für das letzte Quartal (Umsatz 1.94 Milliarden USD, plus 20 % gegenüber dem Vorjahr) und das Gesamtjahr 2022. Wie schneidet die Schweiz im internationalen Vergleich ab? Alain Badoux: In der Schweiz und generell in Europa haben wir im vergangenen Jahr einen guten Zuwachs gehabt.

Den vollständigen Artikel lesen ...