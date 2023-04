Berlin - Für Unionsfraktions-Vize Jens Spahn (CDU) ist der neue Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), "überzeugend ins Amt gewählt" worden. "Das Ergebnis ist hier wichtig: Kai Wegner ist Regierender Bürgermeister von Berlin", sagte Spahn den Sendern RTL und ntv am Freitag.



Es habe "etwas geruckelt", aber Wegner sei jetzt "überzeugend im Amt". Erst im dritten Wahlgang hatte Wegner eine Mehrheit erhalten. Die Berliner AfD-Fraktion ließ kurz nach der Wahl verlautbaren, dass sie im dritten Wahlgang für Wegner gestimmt habe. Dadurch war teilweise der Eindruck entstanden, dass er nur mit Hilfe der AfD eine Mehrheit erreicht hatte.



Auf Anfrage von RTL/ntv hätten 12 von 17 Mitgliedern der AfD-Fraktion angegeben, für Wegner gestimmt zu haben, berichten die Sender. "Die AfD behauptet viel, wenn der Tag lang ist, gelegentlich lügt sie sogar und ihre Abgeordneten und deswegen gebe ich nicht viel, was die da sagen", so Spahn.