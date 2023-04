Wohnungen bleiben ein knappes Gut in der Schweiz. Das abnehmende Angebot macht sich zunehmend bemerkbar.Zürich - Wohnungen bleiben ein knappes Gut in der Schweiz. Das abnehmende Angebot macht sich zunehmend bemerkbar. So sind die Mietpreise für Wohnungen im ersten Quartal weiter gestiegen. Aber auch Büromieten sind gestiegen. Die Mieten sind sowohl für Altbauwohnungen als auch bei Neubauwohnungen in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zur Vorjahresperiode um 0,3 Prozent gestiegen.

