EQS-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Your Family Entertainment AG: Rekordergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022



28.04.2023 / 12:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News der Your Family Entertainment AG





Your Family Entertainment AG: Rekordergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse rund 35 % über Vorjahresniveau

EBITDA und Jahresergebnis deutlich verbessert im Vergleich zum Vorjahr

Bankverbindlichkeiten vollständig abgebaut

Cash-Bestand bei rd. € 3,2 Mio. München, 28.04.2023 Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) hat gestern ihren Geschäfts-/Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2022 publiziert. Dabei konnten in allen Finanzkennziffern signifikante Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Die Umsatzerlöse stiegen um rd. 35 % von € 3,1 Mio. auf € 4,2 Mio., der Jahresüberschuss lag bei T€ 835 gegenüber T€ -79 im Jahr 2021. Das bereinigte (adjusted) EBITDA stieg auf T€ 544. "Unser Unternehmen und unsere Marken haben sich im Jahr 2022 sehr erfreulich entwickelt - insbesondere die Vereinbarungen mit unserem amerikanischen Aktionär, Genius Brands International, Inc., haben uns starkes Wachstum und das Übertreffen unserer KPIs ermöglicht. Für das laufende Geschäftsjahr sehen wir daher weiterhin organisches Wachstum sowie eine gesunde Profitabilität", so Dr. Stefan Piëch, Vorstandsvorsitzender der YFE.



YFE konnte im Jahr 2022 mit Partnern wie Super RTL und dem ORF Lizenzvereinbarungen abschließen. Daneben konnte YFE ihren Free TV-Sender RiC TV auch erstmals auf der Plattform Magenta TV der Deutschen Telekom platzieren. Neue internationale Kunden wurden zudem durch entsprechende Vereinbarungen mit beispielsweise TV3 Group in den baltischen Ländern sowie ZYNC in den USA gewonnen. Insgesamt werden die Programme und Sender von YFE inzwischen auf 4 Kontinenten ausgestrahlt. Neben dem positivem Geschäftsverlauf konnte die YFE die Bilanz über Kapitalmaßnahmen im Geschäftsjahr 2022 fundamental verbessern. Im Ergebnis konnte die YFE die Bankverbindlichkeiten vollständig abbauen und die verfügbaren Finanzmittel auf rd. € 3,2 Mio. erhöhen. Ebenso konnte die Gesellschaft ihre Eigenkapitalquote von 46 % auf 85 % deutlich steigern. Der vollständige Geschäfts-/Jahresfinanzbericht 2022 kann auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.yfe.tv/finanzberichte abgerufen werden. Über Your Family Entertainment AG: Das deutsche Unternehmen Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist einer der führenden Produzenten und Distributoren von qualitativ hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt und betreibt eine der größten senderunabhängigen Bibliotheken in Europa mit bekannten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Altair". Alle Inhalte sind lehrreich, unterhaltsam und frei von Gewalt. Darüber hinaus betreibt YFE den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" auf vier Kontinenten, den Free-TV-Sender "RiC TV", sowie mehrere mobile und digitale Sender weltweit. Die Your Family Entertainment AG konnte im Dezember 2021 das US-Unternehmen Genius Brands International (NASDAQ: GNUS) aus Hollywood als seinen neuen Hauptaktionär begrüßen. Genius Brands International und Your Family Entertainment AG haben eine weitreichende strategische Zusammenarbeit vereinbart, um "Content with a Purpose" einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. Kontakt Your Family Entertainment AG

Michael Huber (CFO/Prokurist)

Türkenstraße 87

80799 München, Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: michael.huber@yfe.tv www.yfe.tv

www.rictv.de

www.fixundfoxi.tv



28.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com