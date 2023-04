Neunkirch (ots) -Mit seinem Team der NXGN GROUP unterstützt Florian Gelev Profisportler und Unternehmen mit Sportbezug dabei, sich durch Marketing und Promotion von der Konkurrenz abzuheben. Zusätzlich sorgen die Experten dafür, dass Sportler und finanziell stabile Sponsoren zusammenfinden und kümmern sich darum, ihren Kunden die bestmöglichen Bedingungen für die Sportkarriere zu sichern. Hier erfahren sie, wie Profiboxer Alfred Kqira mit der NXGN GROUP der Durchbruch gelang.Von den hunderttausenden Profisportlern, die weltweit aktiv sind, schaffen nur eine Handvoll den großen Durchbruch. Die meisten von ihnen hingegen fristen ein Nischendasein, das es ihnen kaum ermöglicht, mit dem Sport ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. So erging es bis Anfang 2022 auch dem Schweizer Boxer Alfred Kqira. "Wie viele andere Profisportler hatte Alfred Kqira zwar Talent, konnte dieses aber nicht allein vermarkten. Mit unserer Hilfe gelang es ihm schließlich, die ersten Schritte ins Rampenlicht zu machen", sagt Florian Gelev von der NXGN GROUP. In nur einem Jahr verhalfen Gelev und die Marketing-Experten der NXGN GROUP dem bis dato unbekannten Alfred Kqira zu ausverkauften Kämpfen, nationaler Bekanntheit und sogar einem ersten Fernsehauftritt. Florian Gelev ist überzeugt: Marketing und Promotion stellen die Faktoren dar, die dafür sorgen, dass Talente im Profisport erst entdeckt werden und ihr volles Potenzial entfalten können. Wie Alfred Kqira dank des Teams der NXGN GROUP endlich der Durchbruch gelang, hat Florian Gelev im Folgenden zusammengefasst.Florian Gelev: Talent ist im Profisport kein Selbstläufer"Bevor unsere Zusammenarbeit mit Alfred Kqira begann, war er schon einige Jahre als Profiboxer aktiv", erinnert sich Florian Gelev. "Seine Kämpfe bewegten sich veranstaltungstechnisch aber nach wie vor auf Turnhallen-Niveau." Mit fünf Kämpfen, von denen einer in einer Niederlage endete, rangierte der Boxer im Ranking von Boxrec.com zwischen den Plätzen 850 und 900 von etwa 2.000 Profis in seiner Gewichtsklasse - zu niedrig, um sich über seinen Ruf zu vermarkten.Marketingtechnisch hatte Alfred Kqira vor Beginn der Zusammenarbeit noch nichts unternommen, um sich einen Namen zu machen. Entsprechend hatten auch seine bisherigen Kämpfe kaum Aufmerksamkeit bei einem breiteren Publikum generiert, weshalb sich Sponsoren wenig für den Boxer interessierten. Um dies zu ändern, wandte sich der Boxer an die NXGN GROUP, die Experten für Marketing im Profisport in der DACH-Region.Die richtige Vermarktung schreibt ErfolgsgeschichtenOffiziell begann die Kooperation mit Alfred Kqira im März 2022, als Florian Gelev und sein Team einen Boxkampf im Stadthofsaal in Uster für ihn ausrichteten. "Wir vermarkteten ihn wie einen der ganz Großen - und das, obwohl ihn auf nationaler Ebene kaum jemand kannte", erklärt der Experte. Diese Strategie machte sich bezahlt: Am 4. März 2022 besiegte Alfred Kqira vor rund 1.200 Zuschauern den Georgier Nika Nakashidze. Dadurch stellte er sein sportliches Talent unter Beweis und setzte gleichzeitig den Grundstein seiner Erfolgsgeschichte mit der NXGN GROUP."Damit das aufgeht, was wir mit Alfred Kqira auf die Beine gestellt haben, muss ein Sportler natürlich ein gewisses Talent mitbringen", räumt Florian Gelev. Seitdem hat er vier weitere Kämpfe mit wachsenden Zuschauerzahlen für Alfred Kqira organisiert hat, die der Boxer allesamt gewann. Bei der Organisation achtet Florian Gelev stets auf starke Gegner. Das gewährleistet nicht nur die Qualität der Kämpfe, sondern sorgt bei den Zuschauern und Sponsoren gleichermaßen für Begeisterung.Sorglos Karriere im Profisport machen mit der NXGN GROUPInzwischen ist Florian Gelev zu einem festen Bestandteil des Teams des 27-jährigen Alfred Kqira geworden und unterstützt diesen fortwährend dabei, seine Boxkarriere weiter voranzubringen. Seine Erfolge in den letzten 12 Monaten brachten dem Profiboxer zusätzlich zum Aufstieg auf Rang 209 der Weltergewicht-Rangliste auf Boxrec.com eine große Zahl neuer Anfragen für Kämpfe und die Unterstützung mehrerer finanziell solider Sponsoren ein. Ferner ermöglichten sie es ihm jüngst sogar, im Fernsehen aufzutreten.Bei der Betreuung, die sie Sportlern und Athleten aller Sportarten anbieten, legen Florian Gelev und sein Team in allen Aspekten großen Wert auf höchste Qualität. Indem sie sicherstellen, dass Training, Gegner und Sponsoren höchsten Standards entsprechen, bringen die Experten der NXGN GROUP die sportliche Karriere in Schwung. Darüber hinaus sichern sie ihre Sportler sogar frühzeitig für das Ende ihrer Karriere ab, indem sie sie dabei unterstützen, ein finanzielles Polster zu schaffen und entsprechende Arrangements mit Sponsoren zu treffen. "Alfred Kqira schätzt unsere Zusammenarbeit sehr - so wie die meisten unserer Kunden", so Florian Gelev. "Wir ermöglichen es Sportlern, sich ganz auf ihr Training zu konzentrieren, während wir uns professionell um das Organisatorische und die Vermarktung kümmern."Sie sind Profisportler und suchen Wege, gezielt in die Sichtbarkeit zu treten und Ihre Karriere voranzubringen? Dann melden Sie sich jetzt bei Florian Gelev und vereinbaren Sie einen Termin!