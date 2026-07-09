Goldman Sachs hebt das Kursziel für Airbus auf 240 € an. Analyst Sam Burgess hat seine Prognosen am 09.07.2026 vor der laufenden Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche aktualisiert und erwartet von Airbus starke Ergebnisse. Die Einstufung bleibt unverändert auf "Buy". Kursziel rauf, Überzeugung bleibt Das neue Ziel liegt bei 240 €, zuvor waren es 230 €. Goldman Sachs legt damit die Messlatte höher und signalisiert, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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