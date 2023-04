Rund 69 TWh Strom wurden von Januar bis März 2023 in Deutschland aus Erneuerbaren Energien erzeugt. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Erneuerbare Energien trugen damit im ersten Quartal 2023 einen Anteil von 50 Prozent bei, um den Stromverbrauch in Deutschland zu decken. Allein Windenergieanlagen an Land produzierten 38 TWh elektrische Energie und lieferten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...