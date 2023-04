Der EuroStoxx50 verliert am Mittag 0,84 Prozent auf 4321,24 Punkte.Paris / London - An Europas Aktienmärkten hat der schwankende Verlauf am Freitag angehalten. Nach den Gewinnen am Vortag ging es nun wieder nach unten. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,84 Prozent auf 4321,24 Punkte. Auch die Länderbörsen lagen im Minus. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,67 Prozent auf 7433,65 Punkte nach unten, während der britische FTSE 100 0,28 Prozent auf 7809,40...

Den vollständigen Artikel lesen ...