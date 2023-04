Die Bundesnetzagentur hat das Planfeststellungsverfahren für den zweiten Abschnitt der geplanten 380-kV-Höchstspannungsleitung von Pulgar nach Vieselbach abgeschlossen. Damit steht der Verlauf der 42 Kilometer langen Freileitung von Geußnitz in Sachsen-Anhalt nach Bad Sulza in Thüringen fest. Die Bedeutung dieser Genehmigung für den Übertragungsnetz-Ausbau zeigt sich daran, dass der CTO von 50Hertz, Frank Golletz, den Planfeststellungsbeschluss persönlich bei der Bundesnetzagentur in Bonn abholte. ...

