Da schau mal einer an, was in dieser Woche an der Wall Street beziehungsweise im Nasdaq 100 so alles geboten wurde. Dort läuft, ebenso wie hierzulande, die Berichtssaison, und zwar auf Hochtouren. Dabei waren es in den vergangenen Sitzungen vor allem die Schwergewichte, die ihr Zahlenwerk fürs abgelaufene Quartal präsentierten. Am Dienstag öffneten unter anderem Microsoft und Alphabet die Bücher, zur Wochenmitte legte, neben anderen, Meta Platform Inc., formerly known as Facebook, den Quartalsbericht vor. Am gestrigen Donnerstag waren es (um einen heimischen Wert zu nennen) Deutsche Bank und natürlich US-Tech-Schwergewicht Amazon, die Einblick in den Geschäftsverlauf der zurückliegenden drei Monate gewährten. Dabei trat durchaus Überraschendes zutage. Denn: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...