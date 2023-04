Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat in ihrem Energieatlas die Zubauzahlen erneuerbare Energien-Anlagen auf kommunaler Ebene für das Jahr 2022 veröffentlicht. Vor allem bei der Photovoltaik ist der Zubau in Rheinland-Pfalz im Jahr 2022 demnach stark gestiegen. "Mit gut 350 Megawatt hatten wir in Rheinland-Pfalz den größten PV-Zubau der letzten elf Jahre", sagte die rheinland-pfälzische Klimaschutz- und Energieministerin Katrin Eder. Im Vergleich zu 2021 war das eine Steigerung des PV-Zubaus um ...

