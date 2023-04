Im ersten Quartal erhöhte der grösste US-Ölkonzern den Gewinn im Jahresvergleich von 5,5 Milliarden auf 11,4 Milliarden Dollar.Irving - ExxonMobil verdient dank der nach wie vor relativ hohen Ölpreise weiter glänzend. Im ersten Quartal erhöhte der grösste US-Ölkonzern den Gewinn im Jahresvergleich von 5,5 Milliarden auf 11,4 Milliarden Dollar, wie er am Freitag in Irving bekanntgab. Vor einem Jahr hatte allerdings eine hohe Abschreibung in Russland das Ergebnis belastet. Exxons Umsatz schrumpfte um rund vier Prozent auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...