In den kommenden Wochen stehen die Sitzungen der EZB, der Fed und der BoE an. Bei allen Zentralbanksitzungen gehen die Märkte von Zinserhöhungen aus - dabei ist allein bei der EZB noch nicht klar, wie hoch diese ausfallen wird.In den kommenden Wochen stehen die Sitzungen der EZB, der Fed und der BoE an. Bei allen Zentralbanksitzungen gehen die Märkte von Zinserhöhungen aus - dabei ist allein bei der EZB noch nicht klar, wie hoch diese ausfallen wird. Doch sind die aktuellen Markterwartungen gerechtfertigt? Darauf geht zunächst James Atthey, Investment Director bei abrdn, ein. Ob die EZB die Zinsen um 25 Basispunkte oder...

Den vollständigen Artikel lesen ...