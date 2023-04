Baden-Baden - Der Rapper Finch steht mit seinem neuen Album "Dorfdisko Zwei" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Die Vorwochensieger von Metallica ("72 Seasons") rutschen auf Platz zwei ab. BTS-Mitglied Agust D folgt mit "D-Day"auf Rang drei. Jethro Tull erreicht mit "Rökflöte" den vierten, Schlagersängerin Maite Kelly ("Love, Maite - Das Beste... bis jetzt") den fünften Platz. In den Singlecharts steht "Twenty 4 Tim" mit "Icecream" an der Spitze.



Dahinter rangieren Udo Lindenberg und Apache 207 ("Komet", zwei) sowie die Rapper Bonez MC und Gzuz ("Cinnamon Roll", drei). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.