Der SMI gewinnt bei Handelsschluss 0,66 Prozent hinzu auf 11'437,14 Punkte. Für den Leitindex ergibt das auf Wochensicht ein leichtes Minus von 0,2 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit höheren Kursen beendet. Am Morgen habe sich die hiesige Börse dank ihrer defensiven Ausrichtung gegen den sonst weitgehend eher etwas schwächeren Börsentrend in Europa stemmen können, hiess es aus dem Handel. Am Nachmittag habe dann die positive Eröffnung an den US-Märkten nochmals zusätzlichen Schub gegeben.

