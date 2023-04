Unser Trade mit Delivery Hero ISIN: DE000A2E4K43 läuft noch. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir Anfang April geschrieben: "Der Essenslieferdienst wurde nach Q4-Zahlen kräftig abgestraft und könnte nach knapp 50 Prozent Kursverlust bei 29,34 Euro ein Tief markiert haben. Sollte es eine Gegenbewegung geben, können Gewinne lauern." Am 23. April hatten wir noch einmal nachgefasst und geschrieben: "Das Kursziel wurde zeitweise überschritten, ...

