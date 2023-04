Wolfsburg - Zum Abschluss des 30. Bundesliga-Spieltags hat der VfL Wolfsburg die Bayern-Bezwinger vom FSV Mainz 05 mit 3:0 geschlagen. Nachdem Mainz gleich in den allerersten Minuten gute Chancen hatte aber nicht in Tore umsetzte, erzielten Jonas Wind (5. und 28.) und Sebastiaan Bornauw (13. Minute) die Wolfsburger Treffer allesamt in der ersten halben Stunde.



Danach verteidigten die Wölfe souverän und ließen Mainz keine echten Möglichkeiten mehr. In der Tabelle tauschen die beiden Teams die Plätze, Wolfsburg ist jetzt auf sieben, Mainz rutscht auf acht.