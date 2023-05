Meyer Burger Technology ist ab sofort in Australien präsent und bietet im dem wichtigen und schnell wachsenden Markt seine Premium-Solarmodule an.Gwatt - Meyer Burger Technology ist ab sofort in Australien präsent und bietet im dem wichtigen und schnell wachsenden Markt seine Premium-Solarmodule an, wie der Solarzulieferer am Montag mitteilte. Das Unternehmen stellt sein Produktportfolio "Made in Germany, designed in Switzerland" auf der grössten Fachmesse des Landes, der Smart Energy Conference and Exhibition, vom 3. bis 5.

Den vollständigen Artikel lesen ...