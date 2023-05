Teilen: Die Inflation in Deutschland fiel im April niedriger aus als erwartet - Der EUR/USD bleibt am Freitag unterhalb von 1,1000 unter Abwärtsdruck - Die Inflation in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), ging im April auf Jahresbasis auf 7,2% zurück, gegenüber 7,4% im März. Dieser Wert lag unter der Markterwartung von 7,3%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...