Die First Republic Bank kämpft seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) und Signature Bank damit, dass viele Kunden ihr Geld abziehen.Sacramento - Die ins Straucheln geratene US-Bank First Republic wird von JPMorgan übernommen. Zunächst wird die US-Einlagensicherung FDIC Treuhänderin des Institutes, wie die kalifornische Finanzregulierungsbehörde DFPI am Montag mitteilte. JP Morgan übernimmt demnach im nächsten Schritt First Republic mit allen Einlagen und praktisch allen Vermögenswerten. Aktien der First Republic Bank wurden am...

