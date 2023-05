Teilen: AUD/USD startet positiv in die neue Woche und klettert auf ein Vier-Tages-Hoch - Eine Kombination von Faktoren könnte weitere Zuwächse begrenzen und mahnt zur Vorsicht bei den Bullen - Händler blicken nun auf den US ISM EMI für das verarbeitende Gewerbe, bevor am Dienstag die RBA zusammentritt - Das Paar AUD/USD zieht am ersten Tag der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...