Die Schweiz wird im Mai die Sitzungen des Uno-Sicherheitsrats planen und leiten und den Rat gegen aussen vertreten.Genf/New York - Die Schweiz hat für einen Monat den Vorsitz des Uno-Sicherheitsrats übernommen. Ihre Amtszeit an der Spitze des wichtigsten Uno-Organs begann am Montag um Mitternacht New Yorker Zeit (06.00 Uhr Schweizer Zeit). Die Rolle ist vor allem protokollarischer Natur: So wird die Schweiz die Sitzungen des Uno-Sicherheitsrats planen und leiten und den Rat gegen aussen vertreten...

