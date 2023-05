Investitionen zur Förderung von Innovationen im Cloud-Kommunikationsportfolio, einschließlich der Angebote zur Kundenerfahrung und langfristiger Produkt-Roadmaps

Nach Chapter 11 mit ca. 650 Mio. USD an Liquidität und erheblicher finanzieller Flexibilität

Avaya Holdings Corp. ("Avaya" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Kundenerfahrung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine finanzielle Restrukturierung erfolgreich abgeschlossen hat und aus dem Chapter 11-Verfahren mit einer wachstumsorientierten Kapitalstruktur hervorgegangen ist, die eine Liquidität von etwa 650 Mio. USD und einen Nettoverschuldungsgrad von weniger als 1x umfasst. Dieser Meilenstein schließt einen kritischen Schritt in der Transformation des Unternehmens ab.

Alan Masarek, Chief Executive Officer von Avaya, sagte: "Heute schlagen wir ein neues Kapitel auf und beginnen eine neue Zukunft für Avaya, unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Wir freuen uns darauf, die harte Arbeit, die wir in die Umgestaltung unseres Unternehmens gesteckt haben, vollständig umzusetzen. Wir setzen erhebliche finanzielle Mittel ein, um die Investitionen in unser Portfolio zu beschleunigen, während wir unseren Kunden weiterhin Innovationen ohne Unterbrechung anbieten. Unsere Kunden befinden sich in verschiedenen Stadien ihrer Cloud-Reise. Sie wollen in einem Tempo arbeiten, das ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht wird und zwar so, dass sie fortschrittliche Funktionen ohne Unterbrechung des Geschäftsbetriebs übernehmen können. Die neue, optimierte Produkt-Roadmap von Avaya wurde absichtlich so gestaltet, dass die Eingaben unserer Kunden zu den Fähigkeiten, die für sie am wichtigsten sind, berücksichtigt wurden. In einer Zeit, in der Innovation noch nie so wichtig für den Erfolg eines Unternehmens war, sind wir stolz darauf, eine Antwort auf die dringendsten Herausforderungen unserer Kunden zu sein."

Avaya konzentriert sich darauf, auf der Grundlage seiner kultigen Marke, seiner globalen Kundenpräsenz und seines umfangreichen Partner-Ökosystems diese Innovationen ohne Unterbrechung auf globaler Ebene anzubieten. Die Investitionen des Unternehmens in Produktinnovationen werden sich weiterhin auf die Avaya Experience Platform konzentrieren, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Kundenerfahrungen über eine Vielzahl von Kommunikationskanälen zu verbessern. Seit Anfang des Jahres hat das Unternehmen mehr als 150 neue Produktfunktionen und -verbesserungen in seinem gesamten Portfolio eingeführt und die Avaya Enterprise Cloud auf den Markt gebracht, eine spezielle Instanz der Avaya-Kernsoftwarelösungen für Kontaktzentren, Zusammenarbeit und einheitliche Kommunikation für große Unternehmen. Avaya ist weiterhin in der Lage, die Dynamik seiner Produktentwicklung zu nutzen und die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse seiner Kunden anzusprechen.

Herr Masarek fuhr fort: "Wir freuen uns auch, einen neuen Vorstand mit umfassender Erfahrung in der Branche und in der finanziellen Leitung willkommen zu heißen, der Avaya helfen wird, eine neue Ära des Wachstums und der operativen Exzellenz einzuleiten. Unsere neuen Vorstandsmitglieder bringen jahrzehntelange Erfahrung, Einblicke und Fähigkeiten mit, um Avaya dabei zu unterstützen, die nächste Innovationswelle in der Unternehmenskommunikation voranzutreiben und unseren Kunden und Partnern echte Omnichannel-Lösungen für die Kundenerfahrung zur Verfügung zu stellen."

Der Vorstand von Avaya besteht nun aus neun Direktoren, einschließlich:

Alan Masarek ist ein Innovator der Branche mit über 30 Jahren Erfahrung in der Führung von Unternehmen in den Bereichen Kommunikation, Informationstechnologie und Unternehmensdienstleistungen.

Patrick Bartels, Managing Member von Redan Advisors, LLC, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Wertsteigerung von privaten und börsennotierten Unternehmen über Governance, Incentive Alignment, Managementbewertung, Finanzen, Kapitalmärkte und M&A.

Patrick Dennis, Chief Executive Officer von ExtraHop, verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von wachstumsstarken börsennotierten und privaten Unternehmen in der Software- und Informationstechnologiebranche, einschließlich seiner Tätigkeit als CEO von Alvaria und Guidance Software sowie in leitenden Positionen bei EMC und Oracle.

Robert Kalsow-Ramos, Partner im Bereich Private Equity bei Apollo Global Management, Inc. ist ein erfahrener Investmentexperte mit fundierten Kenntnissen des Technologie- und Dienstleistungssektors und einer erfolgreichen Erfolgsbilanz in der Arbeit mit Management-Teams zur Förderung von Wachstum, Innovation und Wertschöpfung für Stakeholder.

Marylou Maco, zuletzt Executive Vice President, Worldwide Sales and Field Operations bei Genesys, verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung in der Branche und Expertise bei der Steigerung des Umsatzes und der Ausweitung des Marktanteils in den Bereichen Unternehmenssoftware, Cloud Services und Network Computing für globale Unternehmen.

Aaron Miller, Partner im Bereich Private Equity bei Apollo Global Management, Inc. und Leiter von Apollo Portfolio Performance Solutions, verfügt über drei Jahrzehnte operativer Erfahrung bei der erfolgreichen Umgestaltung von Unternehmen in verschiedenen Branchen.

Donald E. Morgan, III CFA, Chief Investment Officer, Managing Partner und Portfolio Manager bei Brigade Capital Management, LP, war 2006 Mitbegründer des Unternehmens und hat maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beigetragen, das über ein verwaltetes Vermögen von rund 26 Milliarden USD verfügt.

Tod Nielsen, zuletzt Präsident und Chief Executive Officer von TalkWalker, ist ein Branchenveteran mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Leitung der Verbindung von Kunden mit SaaS- und Softwareplattformen, einschließlich Führungspositionen bei Salesforce, VMWare, Heroku, Oracle und Microsoft.

Jacqueline Woods, Chief Marketing Officer bei Teradata, ist eine Technologie- und Marketingmanagerin mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Leitung von Unternehmenstransformationen und dem Wachstum erfolgreicher Unternehmen durch die Bereicherung der Kundenerfahrung.

Herr Masarek fügte hinzu: "Ich schätze die starke Unterstützung, die unsere Investoren während dieses Prozesses gezeigt haben, und ich danke unseren Kunden, Partnern, Teammitgliedern und anderen Stakeholdern für ihre unerschütterliche Entschlossenheit und ihr Vertrauen in Avaya."

Berater

Kirkland Ellis LLP war Rechtsberater von Avaya, die Evercore Group L.L.C. war Finanzberater und AlixPartners, LLP war Restrukturierungsberater.

Akin Gump Strauss Hauer Feld LLP, Centerview Partners LLC und Alvarez Marsal LLP fungierten als Rechtsberater, Investmentbanker bzw. Finanzberater für eine Ad-hoc-Gruppe von Avayas erstrangigen Kreditgebern. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP fungierte als Rechtsberater und FTI Consulting, Inc. als Finanzberater für eine Ad-hoc-Gruppe von Avayas erstrangigen Kreditgebern. Debevoise Plimpton LLP war als Rechtsberater für bestimmte Inhaber der gesicherten Umtauschanleihe von Avaya tätig.

Über Avaya

Unternehmen werden durch die Erfahrungen, die sie bieten, aufgebaut, und jeden Tag werden Millionen dieser Erfahrungen von Avaya Holdings Corp. geliefert. Avaya gestaltet die Zukunft der Kundenerlebnisse mit Innovationen und Partnerschaften, die entscheidende Geschäftsvorteile bringen. Unsere Kommunikationslösungen sorgen für eindringliche, persönliche und unvergessliche Kundenerfahrungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre strategischen Ziele und gewünschten Ergebnisse zu erreichen. Gemeinsam sind wir entschlossen, Ihr Unternehmen durch das Anbieten von Erfahrungen, die von Bedeutung sind, zu fördern. Erfahren Sie mehr unter http://www.avaya.com.

Sicherheitshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sowie in anderen Berichten, Materialien und mündlichen Äußerungen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit der Öffentlichkeit zugänglich macht, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (das "PSLRA") dar. Im Allgemeinen sollen Wörter wie "antizipieren", "schätzen", "erwarten", "könnten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "anstreben", "prognostizieren" und ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements, die strategischen Zielsetzungen, die Geschäftsaussichten, die erwartete wirtschaftliche Leistung und den Zustand der Finanzen sowie andere ähnliche Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die das Management des Unternehmens vorausgesehen oder erwartet hat. Solche Faktoren umfassen, sind aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Beziehungen zu Lieferanten, Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und anderen Dritten sowie zu den Aufsichtsbehörden aufrechtzuerhalten; die Marktchancen können sich für die Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens nicht in der Weise entwickeln, die das Unternehmen erwartet, und es kann dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingen, neue innovative Lösungen und Dienstleistungen zu entwickeln, die mit den sich zügig verändernden Technologien, den sich weiterentwickelnden Standards der Branche und den Wünschen der Kunden Schritt halten; die Auswirkungen und der Zeitplan von Kostensenkungsmaßnahmen und die damit verbundenen lokalen gesetzlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen; die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens für die Finanzberichterstattung und die Offenlegungskontrollen und -verfahren sowie das Potenzial für zusätzliche wesentliche Schwachstellen in den internen Kontrollen des Unternehmens für die Finanzberichterstattung oder andere potenzielle Schwachstellen, von denen das Unternehmen aktuell keine Kenntnis hat oder die nicht aufgedeckt wurden; und die Auswirkungen von Rechtsstreitigkeiten und regulatorischen Verfahren. Diese Aussagen sind keine Garantie für die zukünftige Performance und die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können möglicherweise erheblich von diesen Aussagen abweichen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse unterliegen erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es sollte klar sein, dass es nicht möglich ist, alle diese Faktoren vorherzusagen oder zu identifizieren. In Anbetracht dieser Risiken sollten Investoren und Analysten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Dokuments, in dem sie gemacht werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen vorzunehmen, sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist. Diese Aussagen stellen die Warnhinweise des Unternehmens gemäß des PSLRA dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

