Im Februar wurde klar, dass Lidl in diesem Frühjahr vier ehemalige Aldi-Märkte in Hjørring, Søndersø, Silkeborg und Aarhus übernehmen wird. Jetzt lüftet die Lebensmittelkette den Schleier über den Eröffnungstermin und die Pläne der einzelnen Filialen. Foto © Lidl Dänemark Am 11. Mai eröffnet Lidl die erste von vier neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...