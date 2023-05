Numarics wurde unter die Top 10 Startups der Swiss FinTech Awards 2023 sowie unter die Top 5 Early Stage FinTech Startups gewählt und gehört damit zu den Finalisten für die begehrte Auszeichnung.Baar - Numarics wurde unter die Top 10 Startups der Swiss FinTech Awards 2023 sowie unter die Top 5 Early Stage FinTech Startups gewählt und gehört damit zu den Finalisten für die begehrte Auszeichnung. Die erste Auszeichnung für die auf künstlicher Intelligenz basierende Treuhandlösung für Schweizer KMU, den Best Of Swiss Apps Award 2021 in der Kategorie Enterprise...

