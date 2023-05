Das Hamburger Photovoltaik-Unternehmen Greentech hat in Bayern den Bau der ersten selbst entwickelten Solar-Projekte gestartet. In den Gemeinden Großheirath und Untersiemau bei Coburg baut der Photovoltaik-Spezialist Greentech in den kommenden Wochen zwei EEG-geförderte Photovoltaik-Anlagen mit einer kumulierten Leistung von rund 15,5 MW. Zudem hat das Hamburger Photovoltaik-Unternehmen beide Photovoltaik-Freiflächenanlagen gemeinsam mit der lokal ansässigen Firma Wacker PV seit Mitte 2021 auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...