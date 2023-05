EQS-Ad-hoc: Rath AG / Schlagwort(e): Personalie

Rath AG: Neuer CFO



02.05.2023 / 12:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



RATH AG stärkt sich für zukünftige Herausforderungen und erweitert den Vorstand Alexandra Rester wird Finanzvorstand, Andreas Pfneiszl verantwortet als Sprecher des Vorstandes strategische Ausrichtung & Vertrieb der RATH Gruppe und Ingo Gruber ist weiterhin als Technikvorstand im Unternehmen verantwortlich. Wien, 2. Mai 2023



Per 1. Juni 2023 wird Mag. Alexandra Rester (52 Jahre) die Funktion des Finanzvorstands der RATH Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien von Andreas Pfneiszl übernehmen.

Der Aufsichtsrat und Alexandra Rester haben am 2. Mai 2023 den Vorstandsvertrag von Alexandra Rester als Finanzvorstand der RATH AG unterzeichnet, vor dem Hintergrund gesteigerter zukünftiger Anforderungen in der Gruppe (z. B. ESG & EU-Taxanomie), der Entwicklungen auf den internationalen Märkten sowie des angestrebten Wachstumskurses, die eine Veränderung in der Unternehmenssteuerung erforderlich machen. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die gemeinsame Arbeit mit meinen Vorstandskollegen", meinte Alexandra Rester zu ihrer Anstellung. Dies hat zur Folge, dass die Finanzagenden von Andreas Pfneiszl an Alexandra Rester übergeben werden und somit mit Alexandra Rester als Finanzvorstand eine dritte Person im Vorstand installiert wird. Alexandra Rester ist gebürtige Niederösterreicherin und blickt auf 25 Jahre Erfahrung als Wirtschaftsprüferin/Partnerin in einer der "Big Four"-Kanzleien zurück, zuletzt war sie als selbstständige Wirtschaftsprüferin tätig. Sie studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Revision- und Treuhandwesen, betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Finanzrecht. Alexandra Rester ist beeidete Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin sowie CPA. Andreas Pfneiszl, seit 1999 bei RATH und seit 2013 im Vorstand, wird als Sprecher des Vorstandes die gesamtstrategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Vertriebsagenden verantworten und den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter vorantreiben. Dabei stehen Kundenzufriedenheit und die Entwicklung von Produkten zur ökologischen Nachhaltigkeit im Vordergrund. "Unser Ziel ist es, in kürzestmöglicher Zeit Feuerfestlösungen auf den Markt zu bringen, die unseren Kunden helfen, deren ökologischen Fußabdruck deutlich zu reduzieren", definiert Andreas Pfneiszl seinen strategischen Anspruch. Ingo Gruber ist weiterhin als Technikvorstand im Unternehmen verantwortlich. Er ist seit 2019 bei RATH und verantwortet im Vorstand die Bereiche Produktion und Technik. Dazu zählen schwerpunktmäßig die Bereiche kontinuierliche Verbesserung der Produktionsprozesse, Forschung & Entwicklung, Optimierung von Produktionsverfahren und die technische Entwicklung innovativer Produkte. Mit dieser Personalerweiterung ist der Vorstand der RATH AG, bestehend nunmehr aus Andreas Pfneiszl (Strategie, Vertrieb), Alexandra Rester (Finanzen) und Ingo Gruber (Produktion, Technik), hervorragend aufgestellt, um die Unternehmensgruppe in eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft zu steuern.



über RATH

RATH ist Spezialist für Feuerfest-Technologie mit einem umfassenden Produktsortiment an feuerfesten Werkstoffen für Anwendungstemperaturen bis 1800 °C. Die RATH AG mit Sitz in Wien hat sich mit rund 550 Mitarbeiter:innen und Vertriebsvertretungen in mehr als 30 Ländern international als ein Kompetenzführer im Feuerfestbereich etabliert. An insgesamt sieben Produktionsstandorten in Europa (österreich, Ungarn, Deutschland) und den USA stellt die RATH Gruppe ein breites Spektrum innovativer und hochwertiger feuerfester Produkte her. Produziert werden dichte Steine, ungeformte Produkte, Feuerleichtsteine, Betonformteile sowie Hochtemperaturwolle und Vakuumformteile. Ob Aluminium-, Glas-, Keramik- oder Eisen- und Stahlindustrie, die Spezialist:innen von RATH verfügen über umfangreiches Know-how für diese und viele weitere Branchen und verstehen deren spezifische Anforderungen und Prozesse. Experte ist RATH auch für Heißgasfiltration und entwickelt seit vielen Jahren innovative Heißgas-Filterelemente, dank derer Industrieunternehmen Abgase und Schadstoffe effizient filtern und entstauben können. Neben der klassischen Materiallieferung unterstützt RATH mit Gesamtlösungen und umfangreichen Serviceleistungen - von der Planung über Montage und Baustellenüberwachung bis hin zu Wartung und Reparatur. www.rath-group.com Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Anja Rauter

Global Manager Marketing Communications

T +43 1 513 44 27 - 21 76

E anja.rauter@rath-group.com Thomas Binder-Krieglstein

Head of Group Marketing

T +43 1 513 44 27 - 21 74

E thomas.binder-krieglstein@rath-group.com



Ende der Insiderinformation



02.05.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com