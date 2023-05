- Die Gesamtressourcen des Roughrider-Projekts belaufen sich auf 27,8 Millionen lbs. U3O8 in 389.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,25% U3O8 in der angezeigten Kategorie und 36,0 Millionen lbs. U3O8 in 359.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,55 % U3O8 in der abgeleiteten Kategorie (Tabelle 1).

- Nach dem Erwerb des Projekts Roughrider im Jahr 2012 führte Rio Tinto zwischen 2012 und 2016 zusätzliche Abgrenzungs- und geotechnische Bohrungen durch, die die Zone Far East weiter abgrenzten und das Vertrauensniveau der Ressourcen erhöhten. Diese neue TRS-Ressource basiert auf 665 Diamantbohrlöchern, die bis dato von Hathor Exploration Limited ("Hathor") und Rio Tinto durchgeführt wurden und insgesamt etwa 228.180 Meter Bohrungen auf dem Projekt umfassen.

- Um eine einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten und das vorhandene technische Wissen über das Projekt zu nutzen, hat UEC diesen TRS-Ressourcenbericht gemeinsam mit dem Team von SRK Consulting erstellt und dabei auf dessen ausgezeichneten technischen Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Projekt aufgebaut. Der größte Teil des Zuwachses an angezeigten Ressourcen stammt aus der Zone Far East, die zuvor von Hathor nicht offengelegt wurde.

- Die nächsten Schritte, die UEC für das Projekt unternehmen wird, sind die Beauftragung einer wirtschaftlichen Erstbewertung und die Durchführung weiterer Abgrenzungsbohrungen, um die derzeitigen abgeleiteten Ressourcen in angezeigte Ressourcen umzuwandeln.

- Das Projekt verfügt über einen Zugang zu Allwetterstraßen und einer Stromversorgungsinfrastruktur. In Points North Landing, 6 km vom Lagerstättengebiet entfernt, gibt es einen öffentlich zugänglichen Flughafen.

- UECs zugewiesene Ressourcen belaufen sich nun auf insgesamt 226,2 Millionen Pfund U3O8 in der gemessenen und angezeigten Kategorie und 102,7 Millionen Pfund U3O8 in der abgeleiteten Kategorie über alle seine Projekte (1) , was UECs Status als eines der größten diversifizierten nordamerikanischen Uranunternehmen zementiert.

Corpus Christi, TX, 2. Mai 2023 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Zusammenfassung des technischen Berichts ("TRS") auf EDGAR eingereicht hat, in dem aktualisierte Mineralressourcen für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Roughrider (das "Projekt" oder "Roughrider") veröffentlicht werden.

Amir Adnani, CEO und Präsident, erklärte: "Unsere Vision ist es, UEC zum führenden westlichen Anbieter von sicherem, zu 100 % unhedged Uran zu machen, indem wir eine Plattform aus US-amerikanischen und kanadischen Anlagen kombinieren. Die neue Ressource Roughrider ist ein aufregender Katalysator für UEC in Ost-Athabasca und verankert unsere hochgradige konventionelle Pipeline in Kanada. Von hier aus bereiten wir uns darauf vor, 1) eine wirtschaftliche Erstbewertung bei Roughrider abzuschließen und 2) zusätzliche Bohrungen durchzuführen, um diese jüngste Ressource zu verbessern und zu erweitern. Unsere zukünftigen Erschließungspläne werden wesentlich von den erstklassigen ESG-, geotechnischen und Genehmigungsarbeiten profitieren, die Rio Tinto durchgeführt hat, um das Projekt Roughrider in Richtung Produktion voranzutreiben."

Hintergrund:

- Als ein in den USA ansässiges Unternehmen meldet UEC nun alle Mineralressourcen gemäß Punkt 1302 der Regulation S-K (S-K 1300"),

- S-K 1300 wurde von der Securities and Exchange Commission (SEC") verabschiedet, um die Offenlegungsanforderungen für Bergbauunternehmen zu modernisieren und die US-Offenlegungsanforderungen für Mineralgrundstücke stärker an die aktuellen Branchen- und globalen Regulierungsstandards anzugleichen; und

- Die in diesem TRS enthaltene Mineralressourcenschätzung für das Projekt Roughrider wurde bisher noch nicht nach dem Format S-K 1300 gemeldet.

Der TRS wurde in Übereinstimmung mit S-K 1300 erstellt und wurde am 1. Mai 2023 über EDGAR auf Formular 8-K bei der SEC eingereicht und ist auch auf SEDAR als "Material Document" verfügbar, das am 1. Mai 2023 eingereicht wurde. Der TRS wurde im Auftrag des Unternehmens von SRK Consulting (UK) Ltd. ("SRK") ERSTELLT.

Über das Uranprojekt Roughrider

Das Projekt Roughrider ist ein konventionelles Uranprojekt im östlichen Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan, Kanada, einem der wichtigsten Uranabbaugebiete der Welt. Das Projekt befindet sich etwa 13 km westlich der Mühle McClean Lake von Orano, in unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Grundstücken von UEC im Athabasca-Becken. Die Tiefe der Mineralisierung auf dem Projekt beträgt etwa 200 Meter und befindet sich hauptsächlich im Grundgestein unterhalb der Diskordanz.

Offenlegung von Ressourcen

Die Mineralressourcenschätzung im TRS wurde von SRK für UEC erstellt. Guy Dishaw, P.Geo, von SRK ist die qualifizierte Person ("QP"), die den TRS in Übereinstimmung mit Artikel 1302 von S-K 1300 verfasst hat. Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt Roughrider wurde unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,45 % U3O8 für den Long Hole Open Stope ("LHOS")-Abbau des im Basement befindlichen Erzes und von 0,52 % U3O8 für den Cut-and-Fill ("C&F")-Abbau im Basement und in der Nähe der Diskordanz mit dem Sandstein ermittelt. Insgesamt 389.000 Tonnen mit 27,8 Millionen Pfund U3O8 mit einem Durchschnittsgehalt von 3,25 % U3O8 wurden in der angezeigten Mineralressourcenkategorie für die Lagerstätte Roughrider geschätzt. Insgesamt 359.000 Tonnen, die 36,0 Millionen Pfund U3O8 mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4,55 % U3O8 enthalten, wurden für die Lagerstätte Roughrider in der Kategorie "abgeleitete Mineralressourcen" geschätzt.

Tabelle 1 - Schätzung der Mineralressourcen der Lagerstätte Roughrider

Bergbau-Szenario Einzahlung Klassifizierung Tonnage (Kt) Gehalt U3O8 (%) Enthaltenes U3O8 Metall Tonnen M Pfund C&F RRW Angegeben 40 3.38 1,345 3.0 Abgeleitet 11 3.64 384 0.8 LHOS RRW Angegeben 160 4.62 7,368 16.2 Abgeleitet 68 6.06 4,140 9.1 RRE Angegeben - - - - Abgeleitet 232 4.41 10,257 22.6 RRFE Angegeben 189 2.07 3,917 8.6 Abgeleitet 48 3.26 1,567 3.5 Kombinierte RRW, RRE und RRFE Insgesamt Angegeben 389 3.25 12,629 27.8 Abgeleitet 359 4.55 16,349 36.0

Anmerkungen:

1) Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

2) Die Mineralressourcen werden ohne die Mineralreserven angegeben. Für das Projekt gibt es keine Mineralreserven.

3) Die Mineralressourcen werden auf der Basis von 100 % Eigentum ausgewiesen.

4) Die Mineralressourcen werden im Rahmen der Mine Stope Optimization ("MSO")-Formen auf der Grundlage eines U3O8 Preises von 56 US$/lb U3O8 und einer metallurgischen Gewinnung von 97 % verwässert gemeldet. Die Cutoff-Gehalte des C&F- und LHOS-Szenarios betragen 0,52 % bzw. 0,45 % U3O8, . Abgeleitete und angezeigte Mineralressourcen gemäß der Definition in 17 CFR § 229.1300 von S-K 1300.

5) Die Mineralressourcen werden ab dem 1. Januar 2023 ausgewiesen.

6) Die Mineralressourcen wurden von SRK, einem externen QP, gemäß den Definitionen in S-K 1300 geschätzt. Die Tonnage, der Gehalt und das enthaltene Metall wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzungen zu gewährleisten.

Das von SRK erstellte Mineralressourcenmodell für das Projekt Roughrider berücksichtigt 665 Diamantbohrlöcher, die zwischen 2007 und 2016 an der Oberfläche gebohrt wurden. Die darin enthaltene Mineralressourcenschätzung ("MRE") wurde von der QP, Guy Dishaw, P.Geo., erstellt und hat ein Gültigkeitsdatum vom 1. Januar 2023. Die QP verwendete den strukturellen Rahmen, um die Entwicklung der lokalen mineralisierten Oberflächen zu leiten, da das Uran durch diskrete, hochgradige, strukturell kontrollierte Zonen mit halbmassivem bis massivem Uraninit und niedriggradige, verstreute und bruchfüllende Zonen mit Uraninit innerhalb von tonverändertem Gneis gekennzeichnet ist. Die QP hat diskrete "Ader"-Modelle modelliert, die hochgradige, strukturell kontrollierte Zonen mit U3O8 Mineralisierung darstellen, die auf scharfen Kontakten zu hochgradigen Zonen basieren. Für das Modell wurde eine übergeordnete Blockgröße von 4 x 4 x 2 m gewählt, die in Unterblöcke von 0,5 x 0,25 x 0,25 m unterteilt wurde, und die Schätzung erfolgte mittels Ordinary Kriging. Die Einschränkung der hochgradigen Proben erfolgte durch die Modellierung der strukturellen Abschnitte, die die Verteilung der hochgradigen Mineralisierung innerhalb der Lagerstätte steuern.

Das MRE nutzte in erster Linie die geochemischen Urananalysen der Saskatchewan Research Council Geoanalytical Laboratories (SRC") in Saskatoon, Saskatchewan. Die zu untersuchenden Proben wurden mittels optischer Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma ("ICP-OES") für die von Rio Tinto entnommenen Proben oder mittels vom SRC akkreditierter Fluorimetrie für die von Hathor entnommenen Proben analysiert. Nicht-mineralisierte Proben wurden entweder mittels ICP-OES und/oder induktiv gekoppelter Plasmamassenspektrometrie analysiert. Für etwa 10 % der mineralisierten Untersuchungsdatenbank wurden doppelte und unabhängige Kontrollanalysen durchgeführt.

Zusammenfassende Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten sind im TRS nicht enthalten, da das Unternehmen nur die Ergebnisse einer ersten Bewertung vorlegt.

Der TRS wurde von Guy Dishaw von SRK, einem QP gemäß Artikel 1302 von S-K 1300, erstellt und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich des TRS wurden von ihm überprüft.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Chris Hamel, P.Geo., UEC Vice President Exploration, Kanada, der als QP gemäß S-K 1300 gilt, geprüft und genehmigt.

(1) Die gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen sind die kombinierten Gesamtwerte aus den TRS, die auf der Website des Unternehmens und auf EDGAR für jedes der folgenden Projekte verfügbar sind: (a) The Roughrider Uranium Project, Saskatchewan, Kanada, mit Datum vom 25. April 2023 (wie heute auf Formular 8-K eingereicht); (b) Wyoming Assets ISR Hub and Spoke Project, WY, USA, mit Datum vom 31. März 2022 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774922008227/ex_354591.htm); (c) Reno Creek Project, Campbell County, WY, mit Datum vom 31. Dezember 2021 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774922002755/ex_333172.htm); (d) Texas Hub and Spoke ISR Project, TX, USA, gültig ab 9. März 2023 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774923009111/ex_495573.htm); € Wyoming ISR Hub and Spoke Project, WY, USA, gültig ab 9. März 2023 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774923009111/ex_495574.htm); (f) Shea Creek Project, Saskatchewan, gültig ab 31. Oktober 2022 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774923000881/ex_462410.htm); (g) Horseshoe-Raven Project, Saskatchewan, gültig ab 31. Oktober 2022 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774923001598/ex_465792.htm); (h) Anderson Uranium Project Initial Assessment, Yavapai County, Arizona, USA, gültig ab 9. März 2023 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774923009111/ex_495571.htm); (i) Workman Creek Project, Gila County, Arizona, USA, mit Datum vom 14. Februar 2023 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774923006474/ex_487471.htm); und (j) Yuty Uranium Project Initial Assessment, Paraguay, SA, mit Datum vom 9. März 2023 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774923009111/ex_495572.htm).

Abbildung 1 - UEC Athabasca-Projekte

Abbildung 2 - Roughrider- und East Athabasca-Drehscheibe der Projekte

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp. ist der am schnellsten wachsende Lieferant des Brennstoffs für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft. UEC ist das größte, diversifizierte nordamerikanische Uranunternehmen, das die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen In-Situ-Recovery (ISR)-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten sowie hochgradige konventionelle Projekte in Kanada vorantreibt. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese beiden Produktionsplattformen sind durch voll funktionsfähige zentrale Verarbeitungsanlagen verankert und werden von sieben US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient, für die alle wichtigen Genehmigungen erteilt wurden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbeteiligungen, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios der USA mit gelagertem U3O8; (2) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Uranium Energy Corp Investor Relations

Gebührenfrei: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Twitter: @UraniumEnergy

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Informationen zur Börse:

NYSE American: UEC

Frankfurt Börsenkürzel: U6Z

WKN: AØJDRR

ISN: US916896103

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsleitung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu finden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70324Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70324&tr=1



