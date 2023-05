Die Anzahl in der Schweiz und in Liechtenstein neu immatrikulierten Autos hat im April zugelegt. Damit knüpft der Automarkt an die Erholung im ersten Quartal an.Bern - Die Anzahl in der Schweiz und in Liechtenstein neu immatrikulierten Autos hat im April zugelegt. Damit knüpft der Automarkt an die Erholung im ersten Quartal an. Mit 18'149 lag die Zahl der Neuzulassungen um 16 Prozent über dem April 2022, wie der Importverband Auto Schweiz am Dienstag mitteilte. Von Januar bis März lagen die Neuzulassungen bereits 8 Prozent höher als im letzten Jahr.

