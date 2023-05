Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an den US-Börsen mit Aktienkäufen zurückgehalten.New York - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Verluste im frühen Handel ausgeweitet. Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed herrscht Nervosität. Zudem fielen die Konjunkturdaten der weltweit grössten Volkswirtschaft schwächer aus als erwartet. Zum Start in den Monat Mai herrsche zwar nach wie vor Unklarheit über die weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten weltweit...

