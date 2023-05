Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag, dem ersten Handelstag im als schwierig geltenden Monat Mai, schwächer geschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag, dem ersten Handelstag im als schwierig geltenden Monat Mai, schwächer geschlossen. Dabei fiel der Leitindex SMI nach einem über weite Strecken tendenziell eher freundlichen Verlauf erst im späten Geschäft leicht ins Minus. Auslöser war unter anderem die Richtung nach unten an der Wall Street. Zudem sorgten enttäuschende Konjunkturzahlen und die...

Den vollständigen Artikel lesen ...