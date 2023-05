Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) will nach der Übernahme der Bank Linth ihre Aktivitäten am Schweizer Markt ausbauen.Vaduz - Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) will nach der Übernahme der Bank Linth ihre Aktivitäten am Schweizer Markt ausbauen. Der Ausbau betreffe das Private Banking, das Firmenkundengeschäft und das Geschäft mit externen Vermögensverwaltern, geht aus einer Mitteilung der LLB vom Dienstagabend hervor. Dabei soll das Privatkundengeschäft ein «zentraler» Pfeiler bleiben.

