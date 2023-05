Die Zurückhaltung der Käufer und das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld drücken beim Hersteller von Computerzubehör massiv auf Umsatz und Gewinn.Lausanne - Logitech leidet weiter unter dem Abschwung nach dem Ende des Booms in der Coronapandemie: Die Zurückhaltung der Käufer und das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld drücken massiv auf Umsatz und Gewinn. Im Ende März beendeten Geschäftsjahr 2022/23 sank der Umsatz um 17 Prozent auf 4,54 Milliarden Dollar, wie der Hersteller von Computerzubehör am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab.

