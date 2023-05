Am 26. April hatten wir im RuMaS Express-Service einen Einstiegspunkt für Mainz Biomed ISIN: NL0015000LC2 genannt. Im Text hatten wir geschrieben: "Am Dienstag ist der Kurs an der Marke von 3,00 Euro angekommen und am Mittwoch gab es nach einem Tief bei 2,79 Euro eine starke Gegenreaktion. Das Handelsvolumen hat in den letzten Tagen stark angezogen, wir würden im Moment darauf setzen, dass die Bullen - zumindest kurzfristig - die Oberhand gewinnen." ...

