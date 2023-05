Der Bayer-Konzern hat 2022 seine Position als erfolgreiches Life-Science-Unternehmen auch in schwierigen Zeiten weiter gefestigt. "Auf diesem starken Fundament gilt es nun, aufzubauen und die Weichen für zukünftiges Wachstum zu stellen", sagte Werner Baumann am Freitag bei der virtuellen Hauptversammlung in Leverkusen. Foto © Bayer "Der Bedarf ist riesig",...

Den vollständigen Artikel lesen ...