Der Hafen von Valencia hat in dem ersten Quartal des Jahres mehr als 1,1 Millionen TEU umgeschlagen, was trotz des Containerwachstums im März einem Rückgang von fast 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In dem Vormonat meldete der spanische Hafen, dass 393.838 Containereinheiten durch seine Terminals bewegt wurden. Bildquelle: Shutterstock.com Im Februar war ein Anstieg von...

