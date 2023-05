In den drei Monaten bis Ende März verdiente das Unternehmen unter dem Strich 908 Millionen Dollar und damit rund 35 Prozent mehr als vor einem Jahr.Seattle - Die weltgrösste Café-Kette Starbucks hat den Gewinn zu Jahresbeginn kräftig gesteigert. In den drei Monaten bis Ende März verdiente das Unternehmen unter dem Strich 908 Millionen Dollar und damit rund 35 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das teilte Starbucks am Dienstag nach US-Börsenschluss in Seattle mit. Die konzernweiten Erlöse wuchsen um 14 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar.

