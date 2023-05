Zwischen 2025 und 2029 wird die Investitionsgesellschaft des schwedischen Möbelkonzerns in den USA produzierten Solarmodule des Schweizer Photovoltaik-Herstellers abnehmen. Die Vereinbarung ist die Grundlage, dass Meyer Burger die jährliche Produktionskapazität in Goodyear auf etwa zwei Gigawatt erhöht. Zudem gibt es die Solarmodule nun auch in Australien zu kaufen.Der schwedische Möbelkonzern Ikea setzt schon lange auf Photovoltaik. Sei es mit Anlagen auf den Dächern seiner Filialen oder mit Angeboten wie "Solstrale" für seine Kunden. Perspektivisch wird es für die eigene Photovoltaik-Versorgung ...

